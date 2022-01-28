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«Коммерсант»: ответные меры Москвы на ограничение вещания RT DE могут коснуться YouTube и DW

Денис Ламехов
Сегодня в 17:52

Ответные меры российских властей на ограничение вещания телеканала немецкой редакции Russia Today могут коснуться YouTube, канала Deutsche Welle и рекламы немецких компаний в российских цифровых СМИ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах.

Видеоплатформу могут ждать «жесткие штрафные санкции», а DW Deutsch и DW-TV — лишение лицензий на вещание на территории России. Издание не приводит подробностей относительно немецкой рекламы, но заявляет, что ее размещение могут ограничить.

RT DE несколько месяцев пытается получить право на вещание на территории Германии, пишет «Коммерсант». В сентябре ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга.

Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.

«Коммерсант» добавляет, что 22 декабря европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по настоянию немецкого медиарегулятора MABB снял Russia Today DE со своей платформы.

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