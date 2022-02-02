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«Талибан»* впервые назначил женщин на руководящие должности в Афганистане

Виктория Шанина
Сегодня в 13:06

«Талибан»* объявил о назначении женщин на руководящие должности в Афганистане — впервые с момента захвата власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

Доктор Малалай Рахим возглавила специализированный роддом «Малалай» в Кабуле, который Муджахид называет «единственным акушерско-гинекологическим учреждением подобного рода во всей стране». Доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники «Шахрара» при кабульском медицинском университете.

Отмечается, что на соответствующее решение могли повлиять многочисленные встречи талибов с представителями других стран и международных организаций. На них, в частности, и поднимался вопрос участия женщин в общественно-политической жизни Афганистана.

Как пишет ТАСС, в роддоме и клинике остро стоит проблема материнской смертности. По данным ООН, за последние 20 лет смертность при родах снизилась с 1450 летальных исходов на 100 тыс. деторождений в 2000 году до 638 в 2019-м. Однако этот показатель по-прежнему является одним из самых высоких в мире.

Вместе с тем, по информации EFE, после захвата власти в Афганистане талибы не допускали женщин к работе на руководящих постах. Женщины были уволены с государственных должностей и до сих пор сталкиваются с ограничениями свободы передвижения, доступа к высшему образованию и целому ряду должностей.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Однако в состав временного правительства Исламского Эмирата Афганистан вопреки обещаниям вошли только мужчины.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считанные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

В начале сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который отвечал за внешнюю политику во время первого правления «Талибана», — с 2001 года он находится под санкциями ООН.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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