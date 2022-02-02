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Талибам запретили входить с оружием в парки развлечений Афганистана

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Боевикам «Талибана»* запретили посещать парки развлечений в Афганистане с оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Вместе с тем талибы не могут входить на территорию парков в военной форме и въезжать в них на транспортных средствах.

«Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений», — написал представитель «Талибана» со ссылкой на постановление кабмина.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Однако в состав временного правительства Исламского Эмирата Афганистан вопреки обещаниям вошли только мужчины.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

В начале сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который отвечал за внешнюю политику во время первого правления «Талибана» — с 2001 года он находится под санкциями ООН.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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