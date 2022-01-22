Apple TV показал расширенный трейлер третьего сезона «Дома с прислугой»

В ролике главный режиссер шоу М. Найт Шьямалан подробнее раскрывает, что происходит в первом трейлере. По его словам, третий сезон будет основан на отчаянных попытках семьи Тернеров вернуться к нормальной спокойной жизни. Но прошлое и «новая тьма» уже догоняют их.

21 января, в день премьеры первой серии драматического триллера «Дом с прислугой» вышла расширенная версия трейлера сериала. Посмотреть его можно на ютьюб-канале Apple TV.

В первом официальном трейлере проекта дом главных героев — Шона и Дороти Тернер — окружают неизвестные люди, брат Дороти Джулиен опасается няни Лиэнн и предупреждает родственников о ее опасности, а сама Лиэнн признается Шону, что не Бог вернул к жизни его умершего сына Джерико.

Ранее стрим-сервис опубликовал тизер сезона. В нем Дороти снятся кошмары, а наяву она боится выходить на улицу и закрывает все шторы в доме из‑за страха перед последователями культа «Церковь малых святых».

«Дом с прислугой» рассказывает историю супругов из Филадельфии, которые потеряли трехмесячного малыша. В шоу снимаются Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. В новом сезоне к ним также присоединилась актриса Сунита Мани.

«Афиша Daily» публиковала подробные разборы каждого эпизода второго сезона этого запутанного и мистического сериала, а также поговорила с режиссером проекта и его вдохновителем М.Найтом Шьямаланом.