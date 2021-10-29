перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода 19:27
Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря 19:01
Ирина Горбачева выпустила песню «Лепесток» 18:21
На сцене «Новой оперы» в конце октября покажут 16 сайнс-опер, созданных в лаборатории «Коoperaция» 18:05
Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей 17:46
«Росгосстрах» вернет взысканные 400 тыс. рублей матери погибшего под поездом школьника Обновлено в 17:30
Janko Ferlič/Unsplash
В Петербурге книги признали товаром первой необходимости. Их продолжат продавать в локдаун 17:21
Группа RSAC выпустила клип с библейскими сюжетами на песню «Взаперти» 17:09
В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» 16:54
Вышел саундтрек к ленте Netflix «Тем больнее падать». Там новые композиции Jay-Z и CeeLo Green 16:39
Стереополина выпустила альбом «Суперлуние» 16:30
Julian Steenbergen/Unsplash
«Бургер Кинг» подал жалобу в ФАС на Telegram из‑за запрета рекламы фастфуда 16:07
В Алма-Ате школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed and Grim» 15:36
Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal») 15:00
Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне 14:57
«События УрФО – URA.ru»/YouTube
Задержанный с тушей лося депутат Рашкин заявил, что вез останки в полицию. Возбуждено уголовное дело Обновлено в 14:25
Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский» 14:02
Первый за 10 лет альбом Limp Bizkit выйдет 31 октября. Он получил название «Still Sucks» 13:35
Отключить рекламу

Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:27

Apple TV+ выпустил трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана. Первая серия появится на стрим-сервисе 21 января 2022 года, а затем будет выходить по одному эпизоду каждую пятницу.

В ролике показали Дороти через три месяца после событий предыдущего сезона. Она была напугана жутким ритуалом последователей культа «Церкви малых святых», который показали в финальной серии.

«Я буду ждать их здесь, и я защищу свою семью», — говорит Дороти.

Сериал рассказывает историю Дороти и Шона Тернеров из Филадельфии, которые некоторое время назад потеряли трехмесячного малыша.

В новом сезоне «Дома с прислугой» к своим ролям вернутся Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. К ним также присоединилась актриса Сунита Мани.

Ранее «Афиша» еженедельно публиковала подробные разборы каждого эпизода второго сезона и даже поговорила с режиссером и вдохновителем шоу M.Найтом Шьямаланом.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
М. Шьямалан
Нелл Фри
Шон Тернер
Тоби Кеббелл
Руперт Гринт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить