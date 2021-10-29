Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода

Apple TV+ выпустил трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана. Первая серия появится на стрим-сервисе 21 января 2022 года, а затем будет выходить по одному эпизоду каждую пятницу.
В ролике показали Дороти через три месяца после событий предыдущего сезона. Она была напугана жутким ритуалом последователей культа «Церкви малых святых», который показали в финальной серии.
«Я буду ждать их здесь, и я защищу свою семью», — говорит Дороти.
Сериал рассказывает историю Дороти и Шона Тернеров из Филадельфии, которые некоторое время назад потеряли трехмесячного малыша.
В новом сезоне «Дома с прислугой» к своим ролям вернутся Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. К ним также присоединилась актриса Сунита Мани.
Ранее «Афиша» еженедельно публиковала подробные разборы каждого эпизода второго сезона и даже поговорила с режиссером и вдохновителем шоу M.Найтом Шьямаланом.