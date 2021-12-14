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Вышел трейлер третьего сезона «Дома с прислугой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:33

На ютьюб-канале Apple TV появился трейлер третьего сезона сериала М.Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Его первая серия выйдет на стриминговом сервисе 21 января.

В ролике дом главных героев — Шона и Дороти Тернеров — окружают неизвестные люди, брат Дороти Джулиен опасается няни Лиэнн и предупреждает родственников о ее опасности, а сама Лиэнн признается Шону, что не бог вернул к жизни его умершего сына Джерико.

Ранее стрим-платформа опубликовала тизер сезона. В нем Дороти снятся кошмары, а наяву она боится выходить на улицу и закрывает все шторы в доме из‑за страха перед последователями культа «Церковь малых святых».

«Дом с прислугой» рассказывает историю супругов из Филадельфии, которые потеряли трехмесячного малыша. В шоу снимаются Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. В новом сезоне к ним также присоединилась актриса Сунита Мани.

«Афиша Daily» публиковала подробные разборы каждого эпизода второго сезона этого запутанного и мистического сериала, а также поговорила с режиссером проекта и его вдохновителей М.Найтом Шьямаланом.

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