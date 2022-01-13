перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кэт Деннингс празднует 30-летие в трейлере второго сезона «Куколки» 13:58
Фильм «Лед-2» вышел в китайский прокат 13:43
Младшая дочь Нурсултана Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане 13:03
mariahcarey/Instagram
Мэрайя Кэри анонсировала выход своей первой детской книги 12:15
В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса 11:57
Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя» 11:46
Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году 11:33
Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым 11:22
Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион 11:11
Martin Sanchez/Unsplash
ВОЗ: за сутки в мире выявлено 3,4 млн заражений коронавирусом — это максимум с начала пандемии 10:51
В Красноярске эвакуировали все школы и несколько ТЦ из‑за сообщений о минировании 10:27
Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» 10:23
Бастрыкин: контроль за оружием необходимо передать от Росгвардии к МВД 9:54
Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор 9:30
Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления» 8:58
Oliver Tree/YouTube
«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню Вчера в 22:38
У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут Вчера в 21:57
Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги Вчера в 21:16
Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести Вчера в 20:59
Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас Вчера в 20:44
Отключить рекламу

Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым

Виктория Шанина
Сегодня в 11:22

Экспертиза признала вменяемым Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в госуниверситете Перми. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, расследование массового убийства людей, к которому причастен Бекмансуров, продолжается. Мотивы и цели совершенных им преступлений на данный момент пока не установлены.

20 сентября Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист. Число пострадавших превысило 40 человек.

Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, ранив его ответным огнем. Правоохранителя наградили орденом Мужества и повысили до лейтенанта.

24 сентября стрелок пришел в сознание. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, где в ходе лечения врачам пришлось ампутировать ему часть голени.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). 14 октября Бекмансурову было предъявлено обвинение, он полностью признал свою вину.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
СКР
РИА Новости
ГИБДД
Люди
Тимур Бекмансуров
Александр Бастрыкин
Константин Калинин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить