Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым

Экспертиза признала вменяемым Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в госуниверситете Перми. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, расследование массового убийства людей, к которому причастен Бекмансуров, продолжается. Мотивы и цели совершенных им преступлений на данный момент пока не установлены.

20 сентября Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист. Число пострадавших превысило 40 человек.

Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, ранив его ответным огнем. Правоохранителя наградили орденом Мужества и повысили до лейтенанта.

24 сентября стрелок пришел в сознание. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, где в ходе лечения врачам пришлось ампутировать ему часть голени.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). 14 октября Бекмансурову было предъявлено обвинение, он полностью признал свою вину.