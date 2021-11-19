Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали отозвать иск против «Мемориала»*

Лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев выступили с заявлением к Генпрокуратуре РФ. Они призвали отозвать иск против правозащитного проекта «Мемориал»*. Текст обращения опубликовала «Новая газета».

Главред издания и бывший президент СССР подчеркнули, что «многолетняя деятельность „Мемориала“* всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем».

По их мнению, продолжение работы организации «отвечает интересам общества и российского государства». «Требование закрыть „Мемориал“* вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем», — отметили Муратов и Горбачев.

«Мы призываем Генеральную прокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке. Призываем суд отложить дату заседания по рассмотрению иска, чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему», — написали нобелевские лауреаты.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала»* на прошлой неделе. Причиной стали систематические нарушения законодательства об иностранных агентах.

*«Международный мемориал» признан Минюстом России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.