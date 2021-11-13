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Власти США и Евросоюза призвали Россию отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал»*

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти не злоупотреблять законом об иноагентах и отказаться от планов по ликвидации правозащитной организации «Мемориал»*. Пост об этом он опубликовал в твиттере.

«Иски российских властей о закрытии „Международного Мемориала“* и Правозащитного центра „Мемориал“ являются очередной атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и перестать злоупотреблять законом об „иностранных агентах“ для преследования, стигматизации и замалчивания гражданского общества», — написал Блинкен.

Глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель выступил с таким же заявлением от лица Евросоюза. Он отметил, что российский закон об иностранных агентах используется для того, чтобы «сужать пространство для независимых активистов и ставить преграды для исторических исследований и критических дебатов». Ликвидацию «Мемориала» он назвал невосполнимой потерей для народа России и всей Европы.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Международный мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

Одним из аргументов за ликвидацию последнего прокуратура назвала «лингвистические и психологические» признаки оправдания «Мемориалом» террористических организаций. В исковом заявлении утверждается, что центр оправдывал участников движений «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», организаций «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы»**, признанных в России экстремистскими.

Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Награду ей вручил Владимир Путин в 2002 году.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“», а также Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена.

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