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Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии в знак протеста против давления на «Мемориал»*

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53

Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против требований прокуратуры ликвидировать «Мемориал»*. Об этом она рассказала в фейсбуке.

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей».
Людмила Петрушевская

По мнению писательницы, для нынешних руководителей, для Владимира Путина память — страшная вещь, раз ее запрещают. «Ну и меня и моих детей запретят. Их дела, их тексты. Мои книги и спектакли. Но Память!», — восклицает Петрушевская.

Владимир Путин вручил Государственную премию Людмиле Петрушевской в 2002 году. По словам писательницы, она получила награду за пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей, за память о них.

Центральная организация «Международный мемориал» и шесть ее подразделений включены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов. «Мемориал» неоднократно штрафовали за отсутствие иноагентсткой маркировки.

11 сентября стало известно, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Международный мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал»*. В качестве аргумента за ликвидацию последнего прокуратура назвала в том числе поддержку «Мемориалом» участников экстремистских групп.

*«Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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