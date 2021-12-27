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Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Мосгорсуд продлил до 7 апреля арест журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокаты Сафронова обжалуют решение суда.

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советник главы Роскосмоса находится в СИЗО «Лефортово» с июля 2020 года. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль). Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК.

1 ноября 2021 года ФСБ завершила расследование дела Сафронова. В окончательном обвинении Сафронову вменили новый эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину.

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