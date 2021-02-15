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Иван Сафронов рассказал о своих отношениях с Мартином Ларишем. Следствие считает его вербовщиком

Семён Гудошников
Сегодня в 11:58

Бывший журналист Иван Сафронов, задержанный по обвинению в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». В нем он рассказал о том, как продвигается следствие по его делу, своем самочувствии и отношениях с чешским приятелем Мартином Ларишем, которого гособвинение называет вербовщиком Сафронова.

Об отношениях с чешским приятелем

По словам экс-журналиста, с Ларишем он познакомился в 2010 году, когда тот был собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве. У Сафронова завязались с ним приятельские отношения, они обсуждали международные отношения и политику, обычно за кружкой пива.

В 2012 году ставку Лариша сократили, и он вернулся в Чехию. До 2016 года Сафронов переписывался с приятелем в соцсетях, а затем встретился с ним в Праге, куда ездил на выходные. После этого знакомые стали более регулярно видеться — вместе путешествовали по Европе в компании молодых людей.

В 2017 году чех уволился из газеты и решил создать собственный проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Он планировал рассылать среди СМИ аналитические материалы на платной основе. Сафронов писал для этого проекта один-два материала в месяц. По его словам, они представляли собой компиляцию сведений из открытых источников.

О ходе следствия

За полгода нахождения в СИЗО «Лефортово» никто из следственной группы не объяснил Сафронову сути предъявленных обвинений, только общие фразы: якобы он передал в 2017 году что‑то такое, что передавать нельзя.

Было проведено несколько экспертиз, как минимум одна из которых была готова к середине октября 2020 года. С ней экс-журналиста так до сих по и не ознакомили, а когда ознакомят — непонятно.

«По сути, я просто сижу в четырех стенах — и ничего не происходит. Возможно, это такая тактика у следователя. Может, он поймал настоящего шпиона и все силы бросил на него. Мне трудно сказать: из камеры мало что слышно и видно».

За время своей журналистской деятельности Сафронов общался с иностранцами, ездил за границу, в том числе на выставки военной техники. Но от встреч с иностранными дипломатами он, по собственным словам, принципиально отказывался, их официальные мероприятия целенаправленно не посещал.

«Думал ли я, что мои контакты с иностранцами могут стать основанием для моего уголовного преследования? Нет. Но, видя, как в стране множится число шпионских дел, как и многие другие журналисты, нередко иронизировал на эту тему. Мол, если за SMS о железнодорожном составе с военной техникой женщина в Сочи получила обвинение в госизмене, обернувшееся семилетним приговором, сколько же дадут журналистам, освещающим военную тематику! Дошутился».

О самочувствии

Три месяца Сафронов занимался самокопанием, но вспомнить каких‑либо своих преступлений не смог. Он уверен, что ничего противозаконного не делал, и надеется, что этот абсурд закончится в обозримой перспективе.

В камере экс-журналист старается не выпадать из повестки. Информацию берет из телевизора, газет и писем. Много читает — на Новый год ему прислали 50 книг. Сейчас знакомится с серией «Жизнь замечательных людей».

Патриотический настрой Сафронова никуда не делся — он любит свою страну так же, как и раньше. Он считает, что преследует его не страна, а отдельные люди, которые, однако, с ней себя отождествляют. Экс-журналисту также безумно жаль, что его матери приходится переживать эту историю.

«Но я знаю, что она у меня самая сильная и способна выдержать все. Значит, я тоже способен, потому что я ее сын. Знаю, что сестра Ира и ее муж Максим будут сильными. Что моя невеста Ксения дождется окончания этого абсурда, и мы будем вместе и счастливы. Других мыслей я не допускаю».

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Информация была якобы передана в 2017 году через чешскую разведку и касалась поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

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