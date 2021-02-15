Иван Сафронов рассказал о своих отношениях с Мартином Ларишем. Следствие считает его вербовщиком

Бывший журналист Иван Сафронов, задержанный по обвинению в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». В нем он рассказал о том, как продвигается следствие по его делу, своем самочувствии и отношениях с чешским приятелем Мартином Ларишем, которого гособвинение называет вербовщиком Сафронова.

Об отношениях с чешским приятелем

По словам экс-журналиста, с Ларишем он познакомился в 2010 году, когда тот был собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве. У Сафронова завязались с ним приятельские отношения, они обсуждали международные отношения и политику, обычно за кружкой пива.

В 2012 году ставку Лариша сократили, и он вернулся в Чехию. До 2016 года Сафронов переписывался с приятелем в соцсетях, а затем встретился с ним в Праге, куда ездил на выходные. После этого знакомые стали более регулярно видеться — вместе путешествовали по Европе в компании молодых людей.

В 2017 году чех уволился из газеты и решил создать собственный проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Он планировал рассылать среди СМИ аналитические материалы на платной основе. Сафронов писал для этого проекта один-два материала в месяц. По его словам, они представляли собой компиляцию сведений из открытых источников.

О ходе следствия

За полгода нахождения в СИЗО «Лефортово» никто из следственной группы не объяснил Сафронову сути предъявленных обвинений, только общие фразы: якобы он передал в 2017 году что‑то такое, что передавать нельзя.

Было проведено несколько экспертиз, как минимум одна из которых была готова к середине октября 2020 года. С ней экс-журналиста так до сих по и не ознакомили, а когда ознакомят — непонятно.