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Историку Юрию Дмитриеву ужесточили приговор до 15 лет колонии

Денис Ламехов
Сегодня в 13:44

Главу карельского «Мемориала»*, историка Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Петрозаводский городской суд удовлетворил требование гособвинения. 3 декабря оно запросило увеличить срок заключения на два года.

Суд рассматривал дело Дмитриева по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Его признали виновным в июле 2020 года, назначив 3,5 года колонии. Спустя два месяца срок для Юрия Дмитриева увеличили до 13 лет.

Его также обвиняли по статьям о порнографии и о хранении оружия, но по ним суд первой инстанции оправдал историка, и дело отправили на пересмотр. Заседание проходило в закрытом режиме.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев это решение отменили, и следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, по мнению близких историка, и стало причиной его уголовного преследования. В конце 1990-х Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

В мае прошлого года открытое письмо в поддержку историка подписали более 150 российских деятелей культуры и науки, среди которых писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн и режиссер Андрей Звягинцев. В июне это сделали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

*Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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