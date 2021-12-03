Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для главы карельского «Мемориала»* до 15 лет

Государственный обвинитель в ходе прений на процессе в Петрозаводском городском суде потребовал увеличить срок лишения свободы для главы карельского отделения «Мемориала»* историка Юрия Дмитриева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Романа Масалева.

«[Прокурор] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — сказал адвокат, отметив, что гособвинитель также попросил, чтобы Дмитриев отбывал срок в колонии строгого режима.

Суд рассматривает дело Дмитриева по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Его признали виновным в июле 2020 года, назначив 3,5 года колонии. Спустя два месяца срок для Юрия Дмитриева увеличили до 13 лет.

Его также обвиняли по статьям о порнографии и о хранении оружия, но по ним суд первой инстанции оправдал историка, и дело отправили на пересмотр. Заседание проходило в закрытом режиме.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев это решение отменили, и следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, по мнению близких историка, и стало причиной его уголовного преследования. В конце 1990-х Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

С начала судебного процесса над Юрием Дмитриевым его поддерживает множество людей: в мае прошлого года открытое письмо подписали более 150 российских деятелей культуры и науки, среди которых писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн и режиссер Андрей Звягинцев. В июне это сделали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

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