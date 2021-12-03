перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Единороссы составили методичку по спорам с антиваксерами. В ней есть про желтые звезды и чипирование 15:44
Умерла актриса Нина Ургант 15:30
Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для главы карельского «Мемориала»* до 15 лет 15:23
Tesla распродала все свои детские квадроциклы Cyberquad за один день 15:07
Netflix экранизирует историю о бабушке, которая по ошибке пригласила незнакомца на День благодарения 15:02
Роскомнадзор разблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия Обновлено в 14:27
HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать» 14:25
Oxxxymironofficial/YouTube
Оксимирон впервые за пять лет выступит на сцене — в марте в Москве и Петербурге 14:18
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в триллере «Hello Stranger» с Люком Граймсом 14:08
Журнал Elle перестанет продвигать изделия из меха в редакционных и рекламных материалах 13:59
Гендиректор VK Борис Добродеев уходит в отставку. СМИ пишут, что его место займет Владимир Кириенко Обновлено в 13:42
Цветные купальники, аэробика и диско в клипе Cream Soda на песню «Радуга» 13:06
Bruce Mars/Unsplash
Artik & Asti, «Руки вверх» и Måneskin: что россияне чаще всего слушали на «СберЗвуке» 13:00
Meta защитит от пользователей от порномести. Для этого потребуются их обнаженные фото 12:28
МХАТ им. Горького сменит название 12:24
S7 первой из российских авиакомпаний ввела подписку на услуги и сервисы 11:55
В Махачкале жители перекрыли улицу с требованием возобновить подачу газа в дома 11:05
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса 11:00
Вокалистка группы «Фрукты» Саша Даль выпустила клип на песню «Страшно и весело» 10:45
Против журналиста RusNews возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества 10:13
Отключить рекламу

Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для главы карельского «Мемориала»* до 15 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 15:23

Государственный обвинитель в ходе прений на процессе в Петрозаводском городском суде потребовал увеличить срок лишения свободы для главы карельского отделения «Мемориала»* историка Юрия Дмитриева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Романа Масалева.

«[Прокурор] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — сказал адвокат, отметив, что гособвинитель также попросил, чтобы Дмитриев отбывал срок в колонии строгого режима.

Суд рассматривает дело Дмитриева по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Его признали виновным в июле 2020 года, назначив 3,5 года колонии. Спустя два месяца срок для Юрия Дмитриева увеличили до 13 лет.

Его также обвиняли по статьям о порнографии и о хранении оружия, но по ним суд первой инстанции оправдал историка, и дело отправили на пересмотр. Заседание проходило в закрытом режиме.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев это решение отменили, и следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, по мнению близких историка, и стало причиной его уголовного преследования. В конце 1990-х Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

С начала судебного процесса над Юрием Дмитриевым его поддерживает множество людей: в мае прошлого года открытое письмо подписали более 150 российских деятелей культуры и науки, среди которых писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн и режиссер Андрей Звягинцев. В июне это сделали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

*Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Теги
Мемориал
Генпрокуратура РФ
ИТАР-ТАСС
ФСИН
Афиша Daily
Минюст РФ
Люди
Юрий Дмитриев
Людмила Улицкая
Лев Рубинштейн
Андрей Звягинцев
Светлана Алексиевич
Герта Мюллер
Джонатан Литтелл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить