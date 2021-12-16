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Издание The Wrap выбрало худшие фильмы года. Среди них — хиты Netflix и сиквел «Космического джема»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

Американское издание The Wrap, рассказывающее о новостях из мира культуры и развлечений, выбрало худшие фильмы года. В список попали десять картин, в создании которых участвовали в том числе голливудские суперзвезды.

Авторы не стали составлять антирейтинг и попросили читателей не считать перечень «наказанием за допущенные ошибки». Вместо этого они назвали его «побуждением талантливых людей в следующий раз добиться большего».

Среди неудачных киноработ The Wrap назвал два фильма с участием Тома Холланда — драму братьев Руссо «По наклонной» об армейском медике с посттравматическим расстройством и фантастическую ленту Дага Лаймана «Поступь хаоса» по книге Патрика Несса.

Издание включило в список хиты Netflix — комедию «Не смотрите наверх», в которой снялись Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Тимоте Шаламе и Кейт Бланшетт, и боевик «Красное уведомление» с Галь Гадот, Райаном Рейнолдсом и Дуэйном Джонсоном.

Также в немилость журналистов попал мюзикл «Дорогой Эван Хансен». Он стал, по их словам, «хрестоматийным примером того, как не адаптировать сценическое шоу». Перечень пополнило драмеди «Здесь и сегодня» с Билли Кристалом и Тиффани Хэддиш.

Кроме того, издание раскритиковало боевик «Телохранитель жены киллера» с Сальмой Хайек и Морганом Фриманом, триллер «Карен» и постапокалиптический фильм «Узники страны призраков», в котором главные роли сыграли Николас Кейдж и София Бутелла.

Наконец, десятым фильмом в списке стал сиквел «Космического джема» — наполовину анимационного проекта 1996 года, в котором участвовал баскетболист Майкл Джордан. В продолжении его заменил другой спортсмен — ЛеБрон Джеймс.

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Райан Рейнольдс
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Сальма Хайек
Майкл Джордан
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Патрик Несс
Дженнифер Лоуренс
Кейт Бланшетт
Галь Гадот
Райан Рейнолдс
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