Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх»

Netflix выпустил официальный трейлер комедии «Не смотрите наверх» Адама МакКея. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Судя по ролику, два астронома попытаются предупредить человечество о грядущей катастрофе планетарного масштаба. Но люди им до последнего не верят, а спецслужбы пытаются придумать план по извлечению из надвигающегося смертоносного метеорита 30 трлн долларов.

«Фильм на основе реальных событий, которые еще не произошли», — гласит описание трейлера.