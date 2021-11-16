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Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:53

Netflix выпустил официальный трейлер комедии «Не смотрите наверх» Адама МакКея. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Судя по ролику, два астронома попытаются предупредить человечество о грядущей катастрофе планетарного масштаба. Но люди им до последнего не верят, а спецслужбы пытаются придумать план по извлечению из надвигающегося смертоносного метеорита 30 трлн долларов.

«Фильм на основе реальных событий, которые еще не произошли», — гласит описание трейлера.

Картина расскажет о двух астрономах, предсказавших столкновение Земли с метеоритом. Однако СМИ, правительство и общественность в целом отказываются верить ученым, которые немного походят на чокнутых. Чтобы хоть как‑то предупредить мир об опасности, главные герои начинают публиковать вирусные посты в соцсетях и выходят на ФБР.

Помимо Ди Каприо и Лоуренс, в звездный актерский состав картины попали Джона Хилл, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе, Мэттью Перри. В одном из эпизодов появится певица Ариана Гранде.

Премьера комедии «Не смотрите наверх» состоится 24 декабря на стриминговой платформе Netflix.

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