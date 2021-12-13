Alibaba уволила сотрудницу, рассказавшую об изнасиловании. Компания обвинила ее во лжи

Руководство китайской корпорации Alibaba уволило сотрудницу, которая в августе 2021 года рассказала на внутреннем форуме, что ее изнасиловали руководитель и клиент компании. Об этом сообщает The New York Times.
Адвокат женщины, из судебных документов известной как Чжоу, рассказал, что она получила уведомление об увольнении еще в ноябре. В нем было указано, что Чжоу «распространяла ложные заявления, например, что она „была изнасилована вышестоящими сотрудниками, при этом компания знала о случившемся, но не предпринимала действий“».
Обосновывая увольнение, корпорация сослалась на один из пунктов своего кодекса поведения: «Публикация или распространение неуместных замечаний за пределами компании, преднамеренная фальсификация фактов или их распространение, публикация неподтвержденной информации, оказывающей негативное влияние».
«С августа ситуация менялась несколько раз», — приводит The New York Times выдержку из текста компании. Тогда Alibaba оперативно уволила менеджера по фамилии Вонг, обвиненного в изнасиловании. Еще два руководителя высшего звена ушли по собственному желанию. 10 сотрудников лишились постов за распространение скриншотов сообщений Чжоу, писал Bloomberg.
Корпорация заявила, что проводит «политику нулевой терпимости в отношении сексуальных домогательств», указала, что введет четкие правила в этой сфере, а также создаст специальный канал для сообщений сотрудников о харассменте.
При этом прокуратура отказалась возбуждать дело против Вонга, так как «в его действиях не было состава преступления», передает издание. В отношении второго мужчины расследование продолжается.
«Урон для компании и всех сторон инцидента, включая вас, неисчислим», — сообщается в письме. Компания уточняет, что столкнулась с правовыми последствиями инцидента, однако не приводит деталей. The New York Times заявляет, что жена Вонга планировала подать на Alibaba в суд из‑за его увольнения.
Корпорация заявила, что стремилась к сотрудничеству с Чжоу, в том числе предлагала покрыть затраты на услуги адвоката и психотерапевта. Однако экс-сотрудница не ответила, следует из письма. Также, по словам Alibaba, женщина проигнорировала предложение провести переговоры касаемо ее увольнения.
Случай Чжоу — один из нескольких, связанных с громкими обвинениями в сексуальных домогательствах в стране за последнее время. 2 ноября китайская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай обвинила бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Спортсменка отметила, что когда‑то они состояли в долгосрочных отношениях, но спустя семь лет после того, как отношения закончились, Гаоли пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост с обвинениями быстро исчез, а поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен.
После инцидента девушка пропала. Представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могли с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (в переводе с английского «Где Пэн Шуай»).
В середине ноября китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, никуда не пропадала и отрицает свои обвинения. 21 ноября спортсменка впервые появилась на публике — на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.
В начале декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) остановила турниры в Китае из‑за ситуации с Пэн Шуай.