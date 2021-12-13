перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Американский институт кино назвал топ-10 фильмов 2021 года 18:08
Jager Music Awards объявила победителей. Среди них — Kedr Livanskiy, Антоха МС и Илья Мазо 18:02
Christie’s выставил на аукцион микроскоп Чарльза Дарвина 17:55
Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time 17:11
Польский дизайнер создала «эмоциональную одежду», которая измеряет уровень стресса 17:02
Главная вечеринка креативной индустрии Bez Pravok пройдет 17 декабря в Mutabor 16:45
Parks, Squares and Alleys выпустил новый сингл в поддержку пострадавших от действий полиции 16:39
Том Холланд повторил в «Нет пути домой» прием из игры Marvel’s Spider-Man 16:08
В Великобритании впервые в мире умер человек, заразившийся «Омикрон»-штаммом 15:34
Гудков, Варнава, Бортич и Молочников во втором трейлере фильма «Орел и решка. Кино» 15:20
РБК: двое свидетелей по делу Хованского в прошлом работали в полиции 15:11
Alibaba уволила сотрудницу, рассказавшую об изнасиловании. Компания обвинила ее во лжи 15:10
Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»
«Это грех», «Мейр из Исттауна» и «Утреннее шоу»: 10 лучших сериалов по мнению Александра Роднянского 14:59
«Самокат», Synergetic и «Теперь так» запустили проект, посвященный сортировке вторсырья 13:58
Peloton сняла рекламный ролик с погибшим персонажем сиквела «Секса в большом городе» 13:38
Владимир Кириенко стал гендиректором VK 13:15
«Омикрон»-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР 12:32
3dparadise/Unsplash
Россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода 12:28
Посмотрите на Уиллема Дефо в роли Зеленого Гоблина в новом тизере «Человека-паука: Нет пути домой» 12:02
В России выявили 29 558 случаев коронавируса за сутки 11:44
Отключить рекламу

Alibaba уволила сотрудницу, рассказавшую об изнасиловании. Компания обвинила ее во лжи

Денис Ламехов
Сегодня в 15:10

Руководство китайской корпорации Alibaba уволило сотрудницу, которая в августе 2021 года рассказала на внутреннем форуме, что ее изнасиловали руководитель и клиент компании. Об этом сообщает The New York Times.

Адвокат женщины, из судебных документов известной как Чжоу, рассказал, что она получила уведомление об увольнении еще в ноябре. В нем было указано, что Чжоу «распространяла ложные заявления, например, что она „была изнасилована вышестоящими сотрудниками, при этом компания знала о случившемся, но не предпринимала действий“».

Обосновывая увольнение, корпорация сослалась на один из пунктов своего кодекса поведения: «Публикация или распространение неуместных замечаний за пределами компании, преднамеренная фальсификация фактов или их распространение, публикация неподтвержденной информации, оказывающей негативное влияние».

«С августа ситуация менялась несколько раз», — приводит The New York Times выдержку из текста компании. Тогда Alibaba оперативно уволила менеджера по фамилии Вонг, обвиненного в изнасиловании. Еще два руководителя высшего звена ушли по собственному желанию. 10 сотрудников лишились постов за распространение скриншотов сообщений Чжоу, писал Bloomberg.

Корпорация заявила, что проводит «политику нулевой терпимости в отношении сексуальных домогательств», указала, что введет четкие правила в этой сфере, а также создаст специальный канал для сообщений сотрудников о харассменте.

При этом прокуратура отказалась возбуждать дело против Вонга, так как «в его действиях не было состава преступления», передает издание. В отношении второго мужчины расследование продолжается.

«Урон для компании и всех сторон инцидента, включая вас, неисчислим», — сообщается в письме. Компания уточняет, что столкнулась с правовыми последствиями инцидента, однако не приводит деталей. The New York Times заявляет, что жена Вонга планировала подать на Alibaba в суд из‑за его увольнения.

Корпорация заявила, что стремилась к сотрудничеству с Чжоу, в том числе предлагала покрыть затраты на услуги адвоката и психотерапевта. Однако экс-сотрудница не ответила, следует из письма. Также, по словам Alibaba, женщина проигнорировала предложение провести переговоры касаемо ее увольнения.

Подробности по теме
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно?
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно?

Случай Чжоу — один из нескольких, связанных с громкими обвинениями в сексуальных домогательствах в стране за последнее время. 2 ноября китайская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай обвинила бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Спортсменка отметила, что когда‑то они состояли в долгосрочных отношениях, но спустя семь лет после того, как отношения закончились, Гаоли пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост с обвинениями быстро исчез, а поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен.

После инцидента девушка пропала. Представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могли с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (в переводе с английского «Где Пэн Шуай»).

В середине ноября китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, никуда не пропадала и отрицает свои обвинения. 21 ноября спортсменка впервые появилась на публике — на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.

В начале декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) остановила турниры в Китае из‑за ситуации с Пэн Шуай.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Alibaba
New York Times
Bloomberg
Генпрокуратура РФ
Госсовет КНР
Люди
Новак Джокович
Чжан Гаоли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить