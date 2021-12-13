Alibaba уволила сотрудницу, рассказавшую об изнасиловании. Компания обвинила ее во лжи

Руководство китайской корпорации Alibaba уволило сотрудницу, которая в августе 2021 года рассказала на внутреннем форуме, что ее изнасиловали руководитель и клиент компании. Об этом сообщает The New York Times. Адвокат женщины, из судебных документов известной как Чжоу, рассказал, что она получила уведомление об увольнении еще в ноябре. В нем было указано, что Чжоу «распространяла ложные заявления, например, что она „была изнасилована вышестоящими сотрудниками, при этом компания знала о случившемся, но не предпринимала действий“».

Обосновывая увольнение, корпорация сослалась на один из пунктов своего кодекса поведения: «Публикация или распространение неуместных замечаний за пределами компании, преднамеренная фальсификация фактов или их распространение, публикация неподтвержденной информации, оказывающей негативное влияние». «С августа ситуация менялась несколько раз», — приводит The New York Times выдержку из текста компании. Тогда Alibaba оперативно уволила менеджера по фамилии Вонг, обвиненного в изнасиловании. Еще два руководителя высшего звена ушли по собственному желанию. 10 сотрудников лишились постов за распространение скриншотов сообщений Чжоу, писал Bloomberg. Корпорация заявила, что проводит «политику нулевой терпимости в отношении сексуальных домогательств», указала, что введет четкие правила в этой сфере, а также создаст специальный канал для сообщений сотрудников о харассменте. При этом прокуратура отказалась возбуждать дело против Вонга, так как «в его действиях не было состава преступления», передает издание. В отношении второго мужчины расследование продолжается. «Урон для компании и всех сторон инцидента, включая вас, неисчислим», — сообщается в письме. Компания уточняет, что столкнулась с правовыми последствиями инцидента, однако не приводит деталей. The New York Times заявляет, что жена Вонга планировала подать на Alibaba в суд из‑за его увольнения. Корпорация заявила, что стремилась к сотрудничеству с Чжоу, в том числе предлагала покрыть затраты на услуги адвоката и психотерапевта. Однако экс-сотрудница не ответила, следует из письма. Также, по словам Alibaba, женщина проигнорировала предложение провести переговоры касаемо ее увольнения.

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