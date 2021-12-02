Женская теннисная ассоциация остановила турниры в Китае из‑за пропажи из общественной жизни Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила все турниры в Китае из‑за исчезновения из общественной жизни теннисистки Пэн Шуай, после того как она обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжан Гаоли в принуждении к сексу. Об этом заявил глава организации Стив Саймон, пишет The New York Times.

«Хотя теперь мы знаем, где находится Пэн, у меня есть серьезные сомнения в том, что она свободна, в безопасности и не подвержена цензуре, принуждению и запугиванию», — заявил Саймон.

Он отметил, что «если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была выстроена WTA — равенство женщин, — потерпит колоссальную неудачу». «Я не могу этого допустить», — добавил Саймон.

2 ноября Пэн Шуай в соцсети Weibo обвинила бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Спортсменка отметила, что когда‑то они состояли в долгосрочных отношениях, но спустя семь лет после того, как отношения закончились, Гаоли пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост быстро исчез, а поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен.

После инцидента девушка пропала. Представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могли с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (в переводе с английского «Где Пэн Шуай»).

В середине ноября китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, не пропала и отрицает свои обвинения. 21 ноября спортсменка впервые появилась на публике — на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.