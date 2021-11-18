Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно?

Вчера, 17 ноября, от имени бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай было опубликовано письмо, в котором она отказывается от обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых ею против бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли. С самой Пэн не могут связаться уже несколько недель. «Афиша Daily» рассказывает, что известно об этой истории.
Публикация Пэн, посвященная Чжану, появилась в китайской социальной сети Weibo 2 ноября, передает Би-би-си. Спортсменка обвинила его в сексуальном насилии, при этом сообщила, что она и Чжан состояли в долгосрочных отношениях. Пэн заявила, что впервые занялась сексом с Чжаном Гаоли еще в 2011 году — на тот момент он был членом политбюро партии. Однако затем отношения прекратились. Спустя семь лет, уже будучи вице-премьером, Чжан связался с ней, а встретившись, принудил к сексу. «Я не давала согласия в тот день и все время плакала», — приводит ее слова Foreign Policy. Однако, по словам теннисистки, их отношения продолжились, а обнародовать информацию она решила после крупной ссоры.
Пэн заявила, что у нее нет доказательств, и указала, что Чжан боялся публикации данных о произошедшем. Публикация быстро исчезла, поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен, пишет The Washington Post. В сети остались скриншоты сообщения.
14 ноября руководитель Мировой теннисной организации Стив Саймон выступил с заявлением, в котором призвал расследовать инцидент. «Мы ожидаем, что произошедшее будет расследовано в полной мере, предположения будут изучены справедливо, прозрачно, исключая цензуру», — сообщил он.
На следующий день издание New York Post сообщило, что после инцидента спортсменка исчезла. В интервью The New York Times Стив Саймон заявил, что представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могут с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в адрес теннисистки, в том числе был запущен тег #WhereIsPengShuai (англ. — «Где Пэн Шуай»), пишет Reuters.
После того как китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, не пропала и отрицает свои обвинения, Саймон усомнился, что письмо было написано теннисисткой. «Заявление, опубликованное китайским государственным изданием, лишь усиливает мое беспокойство о безопасности и местонахождении Пэн. Мне сложно поверить, что она написала текст сама или верит в то, что ей приписывается», — заявил он вчера, 17 ноября.
Ситуация разворачивается на фоне предстоящего старта Олимпийских игр — Пекин примет их в феврале 2022 года. Associated Press пишет, что обвинение Пэн впервые затрагивает китайского чиновника (Чжан вышел на пенсию в 2018 году) столь высокого ранга.