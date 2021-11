Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно?

Пэн заявила, что у нее нет доказательств, и указала, что Чжан боялся публикации данных о произошедшем. Публикация быстро исчезла, поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен, пишет The Washington Post. В сети остались скриншоты сообщения.

14 ноября руководитель Мировой теннисной организации Стив Саймон выступил с заявлением, в котором призвал расследовать инцидент. «Мы ожидаем, что произошедшее будет расследовано в полной мере, предположения будут изучены справедливо, прозрачно, исключая цензуру», — сообщил он.

На следующий день издание New York Post сообщило, что после инцидента спортсменка исчезла. В интервью The New York Times Стив Саймон заявил, что представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могут с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в адрес теннисистки, в том числе был запущен тег #WhereIsPengShuai (англ. — «Где Пэн Шуай»), пишет Reuters.

После того как китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, не пропала и отрицает свои обвинения, Саймон усомнился, что письмо было написано теннисисткой. «Заявление, опубликованное китайским государственным изданием, лишь усиливает мое беспокойство о безопасности и местонахождении Пэн. Мне сложно поверить, что она написала текст сама или верит в то, что ей приписывается», — заявил он вчера, 17 ноября.

Ситуация разворачивается на фоне предстоящего старта Олимпийских игр — Пекин примет их в феврале 2022 года. Associated Press пишет, что обвинение Пэн впервые затрагивает китайского чиновника (Чжан вышел на пенсию в 2018 году) столь высокого ранга.