Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно?

Вчера, 17 ноября, от имени бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай было опубликовано письмо, в котором она отказывается от обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых ею против бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли. С самой Пэн не могут связаться уже несколько недель. «Афиша Daily» рассказывает, что известно об этой истории.

Публикация Пэн, посвященная Чжану, появилась в китайской социальной сети Weibo 2 ноября, передает Би-би-си. Спортсменка обвинила его в сексуальном насилии, при этом сообщила, что она и Чжан состояли в долгосрочных отношениях. Пэн заявила, что впервые занялась сексом с Чжаном Гаоли еще в 2011 году — на тот момент он был членом политбюро партии. Однако затем отношения прекратились. Спустя семь лет, уже будучи вице-премьером, Чжан связался с ней, а встретившись, принудил к сексу. «Я не давала согласия в тот день и все время плакала», — приводит ее слова Foreign Policy. Однако, по словам теннисистки, их отношения продолжились, а обнародовать информацию она решила после крупной ссоры.

Пэн заявила, что у нее нет доказательств, и указала, что Чжан боялся публикации данных о произошедшем. Публикация быстро исчезла, поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен, пишет The Washington Post. В сети остались скриншоты сообщения.