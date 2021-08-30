Bloomberg: Alibaba уволила 10 сотрудников из‑за утечки информации об изнасиловании

Руководство китайской корпорации Alibaba уволило 10 сотрудников за обнародование сообщений об изнасиловании сотрудницы компании. Они были опубликованы на внутреннем форуме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Группа сотрудников была уволена за распространение скриншотов сообщений своей коллеги Чжоу, в которых она обвинила менеджера и одного из клиентов компании в изнасиловании. Еще три работника получили выговоры за неуместные комментарии на публичных форумах.

Руководство Alibaba пока никак не прокомментировало данную ситуацию. Однако обвиняемый менеджер был уволен, а еще два руководителя высшего звена ушли по собственному желанию.

Внутренний форум компании отрыт для 250 тыс. сотрудников Alibaba и многих работников финтех-гиганта Ant Group Co. Чжоу опубликовала свой пост внутри компании после того, как никто из руководителей не ответил на ее жалобу в течение двух недель.

После обнародованной информации Alibaba объявила публичный выговор руководителю отдела кадров, открыла горячую линию для жалоб на сексуальные домогательства и создала комитет для решения будущих споров.

Исполнительный директор Дэниел Чжан признался, что было «унизительно» рассматривать подобную жалобу в его компании, а рассказ пострадавшей девушки вызвал сочувствие со стороны коллег.