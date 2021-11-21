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Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай появилась на публике

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:06

Китайская теннисистка Пэн Шуай, которую считали пропавший в течение нескольких недель, впервые появилась на публике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсменка появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине. Ее заснял на видео репортер Global Times Цуй Мэн.

2 ноября Шуай в социальных сетях обвинила бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальном насилии, отметив, что они состояли в долгосрочных отношениях. Спортсменка заявила, что у нее нет доказательств, и указала, что Чжан боялся публикации данных о произошедшем. Пост быстро исчез, а поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен.

После инцидента девушка исчезла. Представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могли с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (англ. «Где Пэн Шуай»).

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