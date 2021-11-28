Израиль на две недели запретит въезд иностранцев из‑за нового штамма коронавируса

Израиль перестанет пускать иностранных граждан в течение двух недель, чтобы замедлить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Так решила министерская комиссия по борьбе с COVID-19 на экстренном совещании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

Жители Израиля, которые возвращаются из‑за рубежа, будут проходить ПЦР-тест в аэропорту и сидеть на самоизоляции. Привитым израильтянам придется оставаться дома три дня, непривитым — семь дней, если повторный тест покажет негативный результат.

Кроме того, жителям Израиля запретили выезд в 50 стран Африки, находящихся в красной зоне. Те, кто вернулся оттуда, будут обязаны пройти карантин в специализированных отелях. За зараженными «Омикроном» гражданами будет установлена цифровая слежка.

Израиль стал первой страной, закрывшей границы для всех иностранцев из‑за нового штамма COVID-19. Первый случай заражения там выявили 26 ноября. «Омикроном» заразилась женщина, вернувшаяся из Малави (юг Африки). Еще семь человек с подозрением на заболевание проверяют специалисты.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикрон» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые выявили в южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге и Австралии.