Новый штамм COVID-19 из Африки назвали «Омикрон». Он признан вариантом, вызывающим обеспокоенность

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм COVID-19, обнаруженный на юге Африки и в Гонконге, греческой буквой «Омикрон». Об этом говорится в заявлении ВОЗ по итогам экстренного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

Эксперты решили внести «Омикрон»-штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.

«Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки», — отмечается в заявлении.

На фоне распространения нового штамма Россия с 28 ноября запретит въезд иностранцам из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских стран. На такие же меры пошла Великобритания.

О первом случае заражения новым вариантом коронавируса сообщили Израиль и Бельгия. Власти стран опасаются большого количества мутаций в спайковом белке «Омикрон»-штамма, которые делают вирус заразнее и устойчивее к антителам.