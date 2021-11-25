Верховный суд России отложил заседание по иску о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря

Верховный суд России перенес рассмотрение иска Генпрокуратуры с требованием ликвидировать Международное общество «Мемориал»* на 14 декабря. Об этом сообщает «Медиазона»**.

Рассмотрение иска Верховный суд начал утром 25 ноября. По информации издания, поддержать организацию у суда пришли примерно 200–300 человек, большинству из них попасть в зал суда не удалось. Как передает корреспондент «Медузы»**, перед судом полицейские задержали женщину с плакатом «Спасибо, „Мемориал“, что помнишь о нас» и двумя портретами.

Представители «Мемориала» привезли коробки с документами, письмами и наградами. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов заявил, что если суд удовлетворит иск прокуратуры, то пропадет архив организации.

В суде выступили основатели организации Елена Жемкова и Ян Рачинский. «„Мемориал“ помогал тысяче людей, „Мемориал“ хранит нашу общую память 30 лет. Нельзя закрыть такую организацию по техническим причинам», — сказала Жемкова. Рачинский добавил: «Ликвидировать организацию, которая помогает людям, я считаю немного нелепым».

Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного общества «Мемориал»* 11 ноября. Причиной стали систематические нарушения законодательства об иностранных агентах — организация отказалась маркировать свои материалы как созданные НКО-иноагентом.

В поддержку организации высказались нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев. Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал» также призывали власти США и Евросоюза.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“», а также Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**«Медуза» и «Медиазона» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.