Адель анонсировала дату выхода нового альбома

Альбом будет посвящен разводу певицы, который завершился в марте 2021 года. В интервью Vogue она отметила , что песни помогут ее сыну Анджело понять, почему родители расстались.

Это первый полноценный релиз певицы с 2015 года. Тогда она выпустила пластинку «25», которая была признана «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми». Грядущий альбом «30» является ее продолжением.

«Я узнала о себе много ярких истин. Я сбросила много слоев, но при этом надела на себя новые. Я открыла для себя действительно полезные и здоровые ментальные принципы, с которыми можно идти по жизни, и я чувствую, что наконец-то снова обрела себя. Я бы даже сказала, что никогда в жизни не чувствовала себя так спокойно. Поэтому я готова наконец-то выпустить этот альбом», — написала Адель.

Ранее певица анонсировала трек «Easy on Me». Он появится на цифровых площадках 15 октября.

Зимой 2019 года Адель объявила о завершении музыкальной карьеры и закрытии своей компании Remedy Touring, которая занималась организацией гастролей. Тогда она решила посвящать больше времени воспитанию сына.