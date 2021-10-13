перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Моника Беллуччи и Тони Коллетт снимутся в комедии «Мафия Мамма» 22:38
Адель анонсировала дату выхода нового альбома 22:30
Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили под домашний арест 21:32
Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон 21:06
Актер Уилльям Шатнер из «Звездного пути» слетал в космос на корабле Джеффа Безоса 20:38
Стрельба возле школы в Москве, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня
20:36 дайджест
Деми Ловато заявила о необходимости быть уважительными и толерантными к инопланетянам 20:14
Повсюду в соцсетях эмодзи красного флага. Объясняем, что это значит 20:03
Верховный суд выступил против содержания в домах ручных лисиц 19:03
Netflix/YouTube
В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома» 18:30
«Если он не даст повода»: Путин рассказал, признают ли нобелевского лауреата Муратова иноагентом 18:05
Facebook заблокировал пост за слово «хохлома», посчитав это проявлением ненависти 17:46
Начались съемки третьего сезона «Мандалорца» 17:38
Трейлер ремейка «Один дома» собрал много дизлайков. Фанаты оригинала объяснили, что с ним не так 17:23
Нидерландской принцессе разрешили вступить в брак с человеком любого пола и стать королевой 17:20
Кадр из «Игры в кальмара»
Северокорейское СМИ: «Игра в кальмара» разоблачает ужасы капитализма в Южной Корее 17:02
Около школы в районе Ленинского проспекта в Москве открыли стрельбу. Нападавший задержан 16:36
Актер Дин Кейн: «Делать Супермена бисексуалом — стадный инстинкт, а не отвага» 16:06
Instagram заблокировал пост учительницы, которая уволилась из школы из‑за блога о секспросвете 16:04
Прокуратура согласилась с виновностью редакторов Doxa. Их уголовное дело направят в суд 15:41
Отключить рекламу

Адель анонсировала дату выхода нового альбома

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:30

Британская певица Адель анонсировала в инстаграме дату выхода нового альбома «30». Пластинка увидит свет 19 ноября.

Альбом будет посвящен разводу певицы, который завершился в марте 2021 года. В интервью Vogue она отметила, что песни помогут ее сыну Анджело понять, почему родители расстались.

Это первый полноценный релиз певицы с 2015 года. Тогда она выпустила пластинку «25», которая была признана «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми». Грядущий альбом «30» является ее продолжением.

«Я узнала о себе много ярких истин. Я сбросила много слоев, но при этом надела на себя новые. Я открыла для себя действительно полезные и здоровые ментальные принципы, с которыми можно идти по жизни, и я чувствую, что наконец-то снова обрела себя. Я бы даже сказала, что никогда в жизни не чувствовала себя так спокойно. Поэтому я готова наконец-то выпустить этот альбом», — написала Адель.

Ранее певица анонсировала трек «Easy on Me». Он появится на цифровых площадках 15 октября.

Зимой 2019 года Адель объявила о завершении музыкальной карьеры и закрытии своей компании Remedy Touring, которая занималась организацией гастролей. Тогда она решила посвящать больше времени воспитанию сына.

Подробности по теме
«У меня не будет коллаба со Свинкой Пеппой!» Адель пообщалась с фанатами в инстаграме
«У меня не будет коллаба со Свинкой Пеппой!» Адель пообщалась с фанатами в инстаграме
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
приключение
Дюна
Новая экранизация легендарного фантастического романа Фрэнка Герберта
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить