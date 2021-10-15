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Адель выпустила первую песню за 6 лет и показала клип на нее. Видео вновь снял Ксавье Долан

Денис Ламехов
Сегодня в 10:43

Британская певица Адель выпустила сингл «Easy on Me» и представила клип на него. Трек войдет в новый альбом певицы под названием «30», сообщает Pitchfork.

Режиссером клипа стал Ксавье Долан. Шесть лет назад он снял другое видео певицы, «Hello». «Я в тайне надеялся, что это произойдет. Для меня нет ничего сильнее, чем когда два художника воссоединяются спустя годы, которые они провели порознь. Я изменился, Адель изменилась. Это возможность провозгласить перемены, которые случились в нас обоих — но при этом мы остались верны всему, что любим. Все как прежде, но все по-новому», — заявил кинематографист. С момента выпуска «Hello» собрал на YouTube 2,8 млрд просмотров.

Несколько дней назад Адель объявила, что ее новая пластинка увидит свет 19 ноября. Альбом будет посвящен разводу певицы, который завершился в марте 2021 года. Это первый полноценный релиз исполнительницы с 2015 года. Тогда она выпустила пластинку «25», которая была признана альбомом года и лучшим поп-альбомом с вокалом на премии «Грэмми».

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