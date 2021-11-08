Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon

Адель выпустила превью песни «Hold On». Композиция войдет в новый альбом певицы «30», сообщает NME.

Трек появился в рождественском видео Amazon. По сюжету ролика молодая героиня переживает непростой и тревожный период. Это замечает соседка и преподносит девушке подарок, который помогает ей облегчить переживания — сам предмет остается за кадром. Адель поет: «Позволь времени иметь терпение, позволь боли быть милосердной».