Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon

Адель выпустила превью песни «Hold On». Композиция войдет в новый альбом певицы «30», сообщает NME.
Трек появился в рождественском видео Amazon. По сюжету ролика молодая героиня переживает непростой и тревожный период. Это замечает соседка и преподносит девушке подарок, который помогает ей облегчить переживания — сам предмет остается за кадром. Адель поет: «Позволь времени иметь терпение, позволь боли быть милосердной».
Это второй трек, которым певица поделилась в преддверии выхода новой пластинки «30». Первым стал сингл «Easy on Me» — Адель также выпустила клип на него. Режиссером выступил Ксавье Долан.
Новый альбом исполнительницы увидит свет 19 ноября.