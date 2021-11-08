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Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon

Денис Ламехов
Сегодня в 20:37

Адель выпустила превью песни «Hold On». Композиция войдет в новый альбом певицы «30», сообщает NME.

Трек появился в рождественском видео Amazon. По сюжету ролика молодая героиня переживает непростой и тревожный период. Это замечает соседка и преподносит девушке подарок, который помогает ей облегчить переживания — сам предмет остается за кадром. Адель поет: «Позволь времени иметь терпение, позволь боли быть милосердной».

Это второй трек, которым певица поделилась в преддверии выхода новой пластинки «30». Первым стал сингл «Easy on Me» — Адель также выпустила клип на него. Режиссером выступил Ксавье Долан.

Новый альбом исполнительницы увидит свет 19 ноября.

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