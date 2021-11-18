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Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Власти Германии приостановили сертификацию трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-релиз Федерального сетевого агентства страны (BNA).

По информации издания, BNA не возобновит процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую дочку. Дочернее предприятие, в свою очередь, должно будет подать повторную заявку в соответствии с законодательством Германии.

«Компания Nord Stream 2 AG , базирующаяся в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода», — сообщает регулятор.

Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год по нему можно будет перекачивать 55 млрд кубометров газа.

Зимой экологи заявляли, что проект нарушает правила охраны природы, и добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2», но ненадолго. Против строительства газопровода также выступали Украина и США. Администрация Джо Байдена ввела санкции против трех российских компаний, более десятка судов и двух частных лиц, связанных с проектом.

В сентябре строительство «Северного потока-2» завершилось. В начале ноября замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что газопровод готов к запуску. Однако процедура его сертификации еще не закончена.

«Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о старте поставок газа по «Северному потоку-2» Песков не ответил, заявив, что «гадать по срокам — это дело неблагодарное». Он отметил, что сейчас выполняются все бюрократические и юридические формальности.

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