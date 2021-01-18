Экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2»

Немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Naturschutzbund (NABU) подали жалобы на выдачу Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH) разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил Reuters.

Эти возражения автоматически приостанавливают все строительные работы. 15 января BSH продлило разрешение на укладку российского газпровода в немецких водах до конца мая. По проекту, работы планировались на двух участках протяженностью 16,5 км и 13,9 км.

По мнению ведомства, строительство недалеко от заповедника, где обитают морские птицы, не причинит вреда природе. Однако экологи не согласны с этим. По словам руководителя NABU Йорга-Андреаса Крюгера, «Северный поток-2» нарушает правила охраны природы.