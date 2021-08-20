Власти США ввели санкции против двух граждан России и одного российского судна, которые связаны со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, судно, участвующее в проекте «будет идентифицировано как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц». Лица, указанные в новом отчете по санкциям, будут подвергнуты неким ограничениям.

Имена россиян и название судна, подвергнутые санкциям, не уточняются.

В мае США ввели подобные санкции против трех российских компаний и более десяти судов. При этом власти решили не накладывать ограничения на оператора «Северного потока-2», компанию Nord Stream AG 2, и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией.

За несколько дней до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что остановить строительство «Северного потока-2» для администрации США становится невозможным, поскольку он уже практически готов. Издание Politico писало, что с помощью санкций Белый дом надеется замедлить реализацию проекта до осенних выборов в Германии. На них может победить партия «Зеленые», которая выступает против запуска газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» будет построено две нитки газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год. Они пройдут через Балтийское море, от России до Германии.

Экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2», но ненадолго. По словам руководителя NABU Йерг-Андреаса Крюгера, проект нарушает правила охраны природы.

Спустя месяц Госдеп США заявил, что из‑за риска попасть под санкции как минимум 18 компаний перестали работать с операторами и строителями «Северного потока-2». В том числе швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group. Департамент считает, что это доказывает эффективность санкций.