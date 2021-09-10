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«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Газпрома».

Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год по нему можно будет перекачивать 55 млрд кубометров газа. Начать эксплуатацию «Северного Потока-2» планировали до конца года, по данным Bloomberg, поставки газа по первой нитке могут начаться уже 1 октября.

Против строительства газопровода выступали Украина и США. Администрация Джо Байдена ввела санкции против трех российских компаний, более десятка судов и двух частных лиц, связанных с проектом. При этом Белый дом решил не накладывать ограничения на оператора «Северного потока-2», компанию Nord Stream AG 2 и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией.

Согласно Газовой директиве Евросоюза, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Как будет решен этот вопрос относительно «Северного потока-2», пока неясно.

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