Эндрю Гарфилд впервые не стал отрицать свое участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

Во время автограф-сессии на премьере мюзикла «Тик-так, бум!» журналист спросил Гарфилда, появится ли он в третьем фильме о супергерое с Томом Холландом в главной роли. Тогда актер ответил: «Посмотрим, чувак».

Актер Эндрю Гарфилд, который сыграл супергероя в фильмах Марка Уэбба , впервые не стал публично отрицать свое участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

До этого Гарфилд крайне категорически высказывался по поводу своего возвращения к паучьей роли. Он говорил, что не появится в грядущем фильме, ведь с ним никто не связывался.

По слухам, в фильме должны появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Sony это пока никак не комментирует. Известно станет лишь в день премьеры, 16 декабря, или после второго трейлера. По данным СМИ, его покажут 17 ноября, в 4.00, на специальном ивенте.

24 августа вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Отто Октавиуса, также известного как Доктор Осьминог. 8 ноября Sony опубликовала постер с Зеленым Гоблином на глайдере. Изображение также намекнуло на появление в фильме Электро из «Нового Человека-паука-2» и Песочного человека из «Человека-паука-3».

Сюжет киноленты разворачивается после финала «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл общественности личность Человека-паука. В «Нет пути домой» Питер Паркер (Том Холланд) обращается к Доктору Стрэнджу и просит сделать так, чтобы весь мир забыл, что он супергерой. Но тогда об этом забудут ЭмДжей (Зендая) и другие близкие Паркера.

Ранее Кирстен Данст заявила, что была бы не против вернуться к роли Мэри Джейн, которую она сыграла в трилогии о Человеке-пауке Сэма Рейми. По словам актрисы, она не снималась в грядущем фильме с Томом Холландом.