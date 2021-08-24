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Вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:57

После множества сливов и долгих ожиданий фанатов Sony показала первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Окставиуса, Доктора Стрэнджа и немекнули на появление Зеленого Гоблина.

Сюжет фильма разворачивается после финала «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл общественности личность Человека-паука. В «Нет пути домой» Питер Паркер (Том Холланд) обращается к Доктору Стрэнджу и просит сделать так, чтобы весь мир забыл, что он супергерой. Но тогда об этом забудут ЭмДжей (Зендая) и другие близкие Паркера.

Трейлер в оригинале
Дублированный трейлер

Стрэндж знакомит Паркера с мультивселенной, в которой, по слухам, могут появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, но в трейлере их не видно. Зато авторы третьей части показали Отто Октавиуса (Альфред Молина), также известного как Доктор Осьминог, и тыквенные бомбы Зеленого Гоблина. Самого злодея, которого играл Уиллем Дефо, не видно, но слышно его смех.

«Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса в российский прокат выйдет 16 декабря 2021 года.

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