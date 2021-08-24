Вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

После множества сливов и долгих ожиданий фанатов Sony показала первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Окставиуса, Доктора Стрэнджа и немекнули на появление Зеленого Гоблина.

Сюжет фильма разворачивается после финала «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл общественности личность Человека-паука. В «Нет пути домой» Питер Паркер (Том Холланд) обращается к Доктору Стрэнджу и просит сделать так, чтобы весь мир забыл, что он супергерой. Но тогда об этом забудут ЭмДжей (Зендая) и другие близкие Паркера.