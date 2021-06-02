Эмма Стоун не появится в сиквеле «Человек-паук: Нет пути домой»

Эмма Стоун опровергла слухи о ее появлении в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Актриса исполнила роль Гвен Стейси в 2012 году в киноленте «Новый Человек-паук» и его сиквеле 2014 года.

Фанаты предполагали, что звезды вселенной «Человека-паука» Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Эмма Стоун появятся и в новом фильме. Однако в интервью MTV News Стоун не подтвердила информацию о своем участии в предстоящем сиквеле. «До меня доносились эти слухи. Я не знаю, должна ли я что‑то говорить, но я не собираюсь участвовать в этом», — сказала она.

Эндрю Гарфилд также недавно заявил, что не будет сниматься в фильме, попросив поклонников «остыть», так как ему «никто не звонил».

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 17 декабря 2021 года. В съемках приняли участие Том Холланд, Зендая, Мариса Томей, Бенедикт Камбербатч и Дж.-К.Симмонс.

Тем временем Эмма Стоун снялась в новом диснеевском фильме «Круэлла». Действие картины разворачивается в 1970-х, когда главная героиня еще носит имя Эстелла и мечтает стать модельером. По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Россияне смогут посмотреть фильм в кинотеатрах уже 3 июня.