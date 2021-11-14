Кирстен Данст не против вернутся к роли Мэри Джейн

Кирстен Данст («Меланхолия») поделилась мыслями насчет возвращения к роли Мэри Джейн, которую она сыграла в трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми. Ее слова, сказанные на показе нового фильма с ее участием, приводит Variety.

«Я бы снялась, а почему нет? Это было бы весело. Я бы никогда не отказалась от подобного предложения», — сказала актриса.

Данст в образе возлюбленной Питера Паркера появлялась в «Человеке-пауке» в 2002, 2004 и 2007 годах. 39-летняя актриса пошутила, что была бы «старушкой Мэри Джейн с маленькими паучьими детишками».

Ходят слухи, что в грядущей картине «Человек-паук: Нет пути домой» появятся предыдущие исполнители супергероя Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, хотя эта информация так и не подтвердилась. Сама Данст ранее заявляла, что не снималась в фильме с Томом Холландом в главной роли.

В декабре на Netflix выйдет драма «Сила собаки», одну из главных ролей в которой сыграла Данст. Лента снята по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа.