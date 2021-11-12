Кирилл Серебренников единолично выплатил 129 млн рублей по иску к фигурантам дела «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников лично возместил 128,9 млн рублей ущерба по иску Минкультуры к фигурантам дела «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В Мещанском суде Москвы, где проходил процесс, подтвердили, что вся сумма поступила именно от Серебренникова. Ранее режиссер заявлял, что такой большой суммы у него нет.

По словам источника издания, Кириллу Серебренникову помогли собрать деньги. Речь идет в том числе об известных бизнесменах, их имена не разглашаются.

О выплате ущерба стало известно 11 ноября. Серебренников также погасил назначенный ему по приговору вместе с условным сроком штраф в 800 тыс. рублей.

В качестве обеспечительной меры на имущество Серебренникова был наложен арест. В связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска он был отменен.

В мае 2017 года было заведено уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

В июне 2020 года шестерых фигурантов дела приговорили к штрафам и условным срокам. Кирилл Серебренников получил три года условно, три года испытательного срока и штраф в 800 тыс. рублей. В марте «Седьмую студию» ликвидировали по решению учредителей.