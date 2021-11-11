Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили ущерб в размере 129 млн рублей

Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили Минкультуры 128,9 млн рублей ущерба. Их обвиняли в хищениях при реализации театрального проекта «Платформа». Об этом пишет ТАСС.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — объяснили агентству в пресс-службе Мещанского суда Москвы, который занимался делом «Седьмой студии». Арест накладывали в качестве обеспечительной меры.

Серебренников также погасил назначенный ему по приговору вместе с условным сроком штраф в 800 тыс. рублей.

В мае 2017 года было заведено уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

В июне 2020 года шестерых фигурантов дела приговорили к штрафам и условным срокам. Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей.

В марте «Седьмую студию» ликвидировали по решению учредителей.