«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована

Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия», созданная Кириллом Серебренниковым, ликвидирована. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Согласно записи в базе, в сентябре 2020 года прошло внеочередное собрание правления «Седьмой студии», на котором было принято решение о ее ликвидации. Организация прекратила деятельность 22 декабря по решению учредителей.

«Я так понимаю, это формальный процесс, она действительно была не ликвидирована, она продолжала функционировать, пока шел [судебный] процесс, но, видимо, сейчас учредители пришли к решению ликвидировать эту автономную некоммерческую организацию», — пояснил собеседник агентства, близкий к «Седьмой студии».

«Седьмая студия» — театральная труппа, которую режиссер Кирилл Серебренников создал в 2012 году на базе своего актерского курса в Школе-студии МХАТ. Она размещалась в «Гоголь-центре», который Серебренников возглавил в том же году.

В мае 2017 года было заведено уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

В июне 2020 года шестерых фигурантов дела приговорили к штрафам и условным срокам. Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей.