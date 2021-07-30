Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл «Skate» в составе группы Silk Sonic

Дуэт Silk Sonic, состоящий из американского певца Бруно Марса и рэпера Андерсона Пака, представил второй по счету сингл «Skate». Послушать трек можно на всех популярных стрим-сервисах.

Вместе с песней вышел и клип, наполненный эстетикой 80-х и приятным танцевальным летним вайбом. В нем музыканты играют на ударных и поют серенаду девушкам на роликах. Режиссерами видео выступили Бруно Марс, Флоран Дечар и Филипп Таяг.