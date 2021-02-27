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Бруно Марс и Андерсон Пак объединились в группу Silk Sonic. Скоро выйдет их первый сингл

Семён Гудошников
Сегодня в 20:40

Американский певец и мультиинструменталист Бруно Марс основал вместе с продюсером и рэпером Андерсоном Паком (Anderson .Paak) новый музыкальный проект Silk Sonic.

Как написал Марс в своем инстаграме, они «заперлись» вместе и записали альбом. Первый сингл можно будет услышать уже в следующую пятницу, 5 марта. Когда выйдет вся пластинка, музыканты не уточнили.

В записи альбома они задействовали культового фанк-музыканта, басиста Parliament Funkadelic Бутси Коллинза. Судя по публикации в инстаграме Марса, релиз получит название «An Evening with Silk Sonic».

В 2017 году Андерсон Пак гастролировал вместе с Бруно Марсом, выступая у него на разогреве. В том же году их обнаружили на студии Abbey Road, где они работали над материалом вместе Disclosure и Найлом Роджерсом.

Последний на данный момент альбом Марса — «24K Magic» — увидел свет в 2016 году. В 2018-м музыкант получил за него шесть «Грэмми». Всего в копилке артиста 11 наград Национальной академии искусства и звукозаписи.

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