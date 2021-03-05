Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили первый сингл в составе группы Silk Sonic

Клип в стиле ретро, снятый Бруно и Флораном Дечаром, показывает музыкантов в студии — они наигрывают медленный джем и обмениваются друг с другом куплетами.

Песня войдет в грядущий альбом «An Evening with Silk Sonic», который Марс анонсировал у себя в инстаграме. В его записи принял участие культовый фанк-музыкант, басист Parliament Funkadelic Бутси Коллинз. Дата релиза пластинки пока еще неизвестна.

В 2017 году Андерсон Пак гастролировал вместе с Бруно Марсом, выступая у него на разогреве. В том же году их обнаружили на студии Abbey Road, где они работали над материалом вместе Disclosure и Найлом Роджерсом.

Последний на данный момент альбом Марса — «24K Magic» — увидел свет в 2016 году. В 2018-м музыкант получил за него шесть «Грэмми». Всего в копилке артиста 11 наград Национальной академии искусства и звукозаписи.