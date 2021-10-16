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Программист, передавший видео с пытками заключенных, попросил политического убежища во Франции

Виктория Шанина
Сегодня в 14:47

Программист по имени Сергей, который передал правозащитникам архив ФСИН с кадрами пыток заключенных, планирует обратиться к властям Франции. Он просит политического убежища, сообщает портал Gulagu.net в своем телеграм-канале.

При помощи сотрудников Комитета против пыток Сергей покинул Россию, а затем через Беларусь попал в Северную Африку. В ночь на 16 октября он прилетел в Париж и на данный момент находится в аэропорту Шарль-де-Голь-Руасси.

Он обратился в полицию аэропорта, уже началась первичная процедура для просителей политического убежища. Правозащитники Gulagu.net пообещали оказать ему необходимую юридическую помощь.

«Позади несколько недель переездов, смен адресов, уход от погони шпиков из СВР и ФСБ и наконец — долгожданная свобода и безопасность. Эксперты и координаторы Gulagu.net, а также наши коллеги — адвокаты — делали и будут делать все возможное, чтобы помочь Сергею получить в Европе политическое убежище и международную защиту», — пишет телеграм-канал.

4 октября Gulagu.net опубликовал видео с пытками и сексуальным насилием в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. По словам основателя проекта, «секретный архив» передал им программист и бывший заключенный.

В течение пяти лет Сергей имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. Объем архива, сообщают в Gulagu.net, 40 гигабайт. 6 октября появились четыре новых ролика. Материалы продолжат публиковать постепенно.

На основе публикации Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил начальника туберкулезной больницы УФСИН Павла Гаценко. Вместе с ним должностей лишились еще три сотрудника — начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков. Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку.

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