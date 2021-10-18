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Цукерберг наймет 10 тыс. разработчиков для создания метавселенной. Зачем Facebook это нужно?

Денис Ламехов
Сегодня в 16:54

Вчера, 17 октября, социальная сеть Facebook объявила, что наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза в рамках создания «масштабной метавселенной». «Афиша Daily» разбирается, зачем Марку Цукербергу нужна эта инициатива и почему он идет в Европу.

А что вообще такое метавселенная?

В августовском интервью The Verge Цукерберг заявил, что Facebook вскоре закончит развиваться по модели социальной сети и начнет работать как компания-метавселенная. Издание объясняет, что для пользователя это означает полное погружение в виртуальное пространство, включая использование AR- и VR-технологий: «Наше физическое существование, дополненная и виртуальная реальность соединятся в одном общем для всех трехмерном онлайн-мире». При этом, по словам Цукерберга, ни одна компания не сможет создать всеобъемлющий онлайн-мир в одиночку — предприниматель готов к совместной работе.

Фактически метавселенная — то, что придет после мобильного интернета. Это будет интернет во плоти — вместо того чтобы просто просматривать контент, мы окажемся внутри него. Можно будет ощутить себя присутствующим в этой онлайн-вселенной вместе с другими людьми и делать то, что было бы невозможно на простой интернет-странице в 2D. Например, совместно танцевать или делать зарядку.
Марк Цукерберг
Основатель Facebook

Один из примеров, как метавселенные в поп-культуре работают уже сейчас, — концерт американского рэпера Трэвиса Скотта, который он дал в виде 3D-аватара в онлайн-игре (а скорее именно в онлайн-мире) Fortnite весной 2020 года. Музыкант выступил перед множеством таких же аватаров и побил рекорд по количеству пользователей, одновременно зашедших в игру: посмотреть концерт собрались 12,3 млн человек. Летом 2021 года несколько выступлений в игре провела Ариана Гранде.

У Facebook уже есть проект собственного онлайн-мира под названием Horizon, а также шлемы виртуальной реальности Oculus Quest и умные очки, созданные совместно с Ray Ban. Среди недавних приобретений компании — сразу несколько студий, работающих с AR и VR. Всего в метавселенную Facebook планирует вложить 50 млн долларов.

Почему Марк Цукерберг активно движется в этом направлении?

Ряд изданий, включая The Guardian, The Verge и Newsweek, убеждены, что компании это так же необходимо, как покупка Instagram и WhatsApp в начале 2010-х. Тогда Facebook нужно было обозначить себя как лидера на рынке социальных сетей (и, соответственно, консолидировать значительную часть денег этого рынка). Cейчас с этой же целью Facebook планирует занять доминирующую позицию в среде метавселенных, которая приходит после соцсетей.

Заявление о том, что Facebook разворачивает проект метавселенной в Европе, прозвучало на фоне череды скандалов, в которые попала компания. В сентябре стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на самооценку молодой аудитории. В том числе, как писали The Wall Street Journal, «32% девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже». В начале октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов были недоступны из‑за глобального сбоя. В этом свете Би-би-си предполагает, что цель европейского проекта компании — «попытаться восстановить репутацию и сместить фокус внимания со скандалов, которые уже нанесли бренду вред».

Почему, наконец, Цукерберг идет именно в Европу?

Фокус на Евросоюзе — один из центральных мотивов вчерашнего заявления компании. В нем говорится следующее: «Эти инвестиции — вотум доверия силе европейской технологической индустрии и потенциалу талантов Европы в этой сфере».

Евросоюз играет важную роль в том, как будут выглядеть новые правила работы интернета. Законодатели — ведущие игроки в защите европейских ценностей, таких как свобода самовыражения, прозрачность, приватность, права человека в рамках киберпространства. Facebook разделяет эти ценности и за годы внес значительный вклад в их поддержание.
Заявление Facebook

Европейский разворот соцсети может быть шагом в череде неуспехов, которые, по данным The Washington Post, Facebook терпит в общении с американской администрацией на различных уровнях. Однако, помимо политического смысла, новая инициатива компании может иметь практическое обоснование. Ранее The Verge заявлял, что технологическое законодательство на родине компании, в США, находится среди отстающих на мировом уровне.

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