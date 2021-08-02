Ариана Гранде проведет несколько виртуальных концертов в Fortnite

Ариана Гранде проведет несколько внутриигровых концертов в Fortnite. Выступления певицы анонсировали в рамках игрового события «Разлом-тур», который пройдет с 6 по 9 августа.

Гранде выступит пять раз в нескольких часовых поясах. Расписание ивентов появилось в самой игре (время московское):

— 7 августа, в 1.00 и 21:00;

— 8 августа, в 7.00 и 19.00;

— 9 августа, в 1.00.