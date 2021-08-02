Ариана Гранде проведет несколько виртуальных концертов в Fortnite

Ариана Гранде проведет несколько внутриигровых концертов в Fortnite. Выступления певицы анонсировали в рамках игрового события «Разлом-тур», который пройдет с 6 по 9 августа.
Гранде выступит пять раз в нескольких часовых поясах. Расписание ивентов появилось в самой игре (время московское):
— 7 августа, в 1.00 и 21:00;
— 8 августа, в 7.00 и 19.00;
— 9 августа, в 1.00.
Игрокам советуют заходить в игру за час до начала представления, а режим «Разлом-тур» будет открываться за полчаса до шоу.
Виртуальные концерты в Fortnite ранее уже проводили рэпер Трэвис Скотт, диджей Marshmello, кей-поп-группа BTS и другие музыканты. Epic Games также устраивал в игре фестиваль анимационных короткометражек.