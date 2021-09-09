Facebook выпустила умные очки под брендом Ray-Ban. Они оснащены камерами

Facebook выпустила умные очки под брендом Ray-Ban. Аксессуар оснащен двумя 5-мегапиксельными камерами (они находятся в оправе), микрофонами и динамиками. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Модель назвали Stories, она будет стоить от 299 долларов. В США, Канаде, Великобритании, Италии, Австралии и Ирландии очки можно будет купить уже с 9 сентября. Когда разработка появится на других рынках, пока не сообщается.