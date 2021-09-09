Facebook выпустила умные очки под брендом Ray-Ban. Они оснащены камерами

Facebook выпустила умные очки под брендом Ray-Ban. Аксессуар оснащен двумя 5-мегапиксельными камерами (они находятся в оправе), микрофонами и динамиками. Об этом компания рассказала в своем блоге.
Модель назвали Stories, она будет стоить от 299 долларов. В США, Канаде, Великобритании, Италии, Австралии и Ирландии очки можно будет купить уже с 9 сентября. Когда разработка появится на других рынках, пока не сообщается.
Stories позволяют совершать аудиозвонки, слушать музыку и снимать фото или видео продолжительность до 30 секунд. Втайне съемку вести не получится: во время работы камер на очках загорается светодиоидный индикатор.
Facebook еще не рассказал подробно о технических характеристиках умных очков. Известно, что они работают на процессоре от Snapdragon, поддерживают голосовые команды Facebook Assistant, а весят на 5 г тяжелее модели Ray-Ban Wayfarer.
Планируется выпустить 20 вариантов очков с разными линзами и оправами. Покупатели смогут выбрать варианты с диоптриями, а также подобрать подходящий дизайн. Stories будут продаваться в вариантах Wayfarer, Wayfarer Large, Round и Meteor.