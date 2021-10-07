Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Об этом говорится в твиттере Нобелевского комитета.

Награду присудили с формулировкой «за его бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, который проживает в Великобритании. Он написал такие романы, как «Рай», «Восхищение тишиной», «У моря», «Дезертирство» и «Гравийное сердце». Его книги входили в шорт-листы Букеровской и Книжной премии Los Angeles Times.

В прошлом году лауреатом Нобелевки по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Ее наградили «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Новость дополняется.