Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли

Лауреатами Нобелевской премии в области физики в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи «за новаторский вклад в понимание сложных систем». Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Первую половину премии получили Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельманн за «физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления».

Манабэ показал, как высокий уровень углекислого газа в атмосфере влияет на повышение температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата и первый исследовал взаимодействие радиационного баланса и вертикального переноса воздушных масс. Его разработки легли в основу современных моделей климата.

Хассельманн разработал методы распознавания специфических сигналов, которые накладывают отпечаток на природные явления и деятельность человека в климате. Его методы использовались для доказательства того, что повышенная температура в атмосфере вызвана выбросами углекислого газа.

Вторую половину Нобелевской премии вручили Джорджу Паризи за вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов — от атомных до планетарных масштабов.

Его открытия позволяют понять и описать большое количество совершенно случайных материалов и систем (например, циркуляцию атмосферы. — Прим. ред.) не только в физике, но и других областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

«Открытия, признанные в этом году, демонстрируют, что наши знания о климате основаны на прочном научном фундаменте, а именно — на тщательном анализе наблюдений. Все лауреаты этого года внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюции сложных физических систем», — отметил председатель Нобелевского комитета по физике Торс Ханс Ханссон.

Климатологи Манабэ и Хассельманн получили по 2,5 млн шведских крон (примерно 21 млн рублей) за свои открытия, а Паризи — 5 млн крон (около 42 млн рублей).

4 октября Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну вручили премии по физиологии и медицине. Им удалось выяснить, как возбуждаются нервные импульсы, благодаря которым мы можем чувствовать температуру и прикосновения.

6 октября будут объявлены лауреаты Нобелевки по химии, а 7-го — по литературе.

В прошлом году премию по физике разделили трое ученых, которые занимаются изучением черных дыр. Роджер Пенроуз — за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а Андреа Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.