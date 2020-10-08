Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

Поэтесса живет в Нью-Йорке, работает в Йельском университете адъюнкт-профессором и состоит в Американском философском обществе. Среди полученных ею наград — Пулитцеровская премия за поэтическое произведение. На русский язык сборники Глюк почти не переводились.

В 2019 Нобелевскую премию по литературе получили сразу двое — Ольга Токарчук из Польши и Петер Хандке из Австрии. При этом в 2018 году награду не вручали из‑за сексуального скандала, связанного с Жаном-Клод Арно — мужем члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Его обвинили в домогательствах и прямом насилии 18 женщин, некоторым из которых он называл имена лауреатов Нобелевской премии по литературе еще до ее официального объявления.