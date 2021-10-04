Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов температуры и осязания, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Джулиус и Патапутян выяснили, как возбуждаются нервные импульсы, благодаря которым мы можем чувствовать температуру и прикосновения. Эти ощущения лежат в основе нашего взаимодействия с окружающим миром, но до недавних пор механизм их возникновения был не до конца ясен.

Джулиус использовал алкалоид капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает жжение, чтобы определить, какие нервные окончания на коже реагируют на тепло. Патапутян изучал чувствительные к давлению клетки и открыл новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители.

Эти открытия, по заявлению комитета, расширили наше понимание того, как нервная система воспринимает тепло, холод и механическое воздействие. Они нашли недостающие звенья в знании о том, как взаимодействуют наши рецепторы и окружающая среда, а также положили начало бурной исследовательской деятельности.

Традиционно нобелевская неделя начинается с вручения премии по физиологии и медицине. 5 октября будут объявлены лауреаты Нобелевки по физике, 6 октября — по химии, 7-го — по литературе.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили вирусологи Харви Олтер, Майклу Хотон и Чарлз Райс за открытие вируса гепатита C. Они идентифицировали этот вирус еще в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который взяли у инфицированных шимпанзе.