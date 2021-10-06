Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан

Шведская королевская академия наук вручила Нобелевскую премию-2021 в области химии Бенджамину Листу и Дэвид МакМиллану за развитие асимметричного органокатализа. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Асимметричный органокатализ — новый инструмент молекулярного конструирования. Его разработка оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной, отметили в Нобелевском комитете.

Дэвид МакМиллан — британо-американский химик, который работает в Принстонском университете в США. Беньямин Лист — немецкий химик из Института исследования угля Общества Макса Планка. Они разработали метод асимметрического органического катализа независимо друг от друга в 2000 году.

В прошлом году Нобелевку по химии получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за создание CRISPR/Cas9 — метода редактирования генома. Его можно использовать, например, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении или для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов.

Традиционно нобелевская неделя началась с вручения премии по физиологии и медицине. 5 октября были объявлены лауреаты Нобелевки по физике, 7-го вручат премию по литературе.